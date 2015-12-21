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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:21
jay2004 написав:
ідентифікуватися віддаленно (нещодавно А-банк презентував дану послугу)
Можете детальніше?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:25
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:33
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