|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:21
jay2004 написав:
ідентифікуватися віддаленно (нещодавно А-банк презентував дану послугу)
Можете детальніше?
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:25
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8300
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:33
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:56
Вообще-то, Ваш пост с этой важной ссылкой:А-Банк запустил возможность удаленной идентификации клиентов
неплохо бы закрепить сверху в топике.
"Ветку почитать" - вообще не вариант, учитывая, что каждый день добавляется десяток страниц
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4112
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1255 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:59
Через день после запуска с 29 апреля удалённой идентификации monobank и А-Банк её по тихому свернули.
И за картой отправят или в отделение, или доставить её курьер-менеджер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:44
А валюту банк сейчас выдает? Надо заказывать и как быстро?
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:12
MASolomko написав:
Через день после запуска с 29 апреля удалённой идентификации monobank и А-Банк её по тихому свернули.
Фэйсбук А-Банка говорит как бы об обратном...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8300
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|40345
|4893516
|
Сер 06 тра, 2020 17:44
Alien
|
|6866
|1582100
|
|
|380
|77346
|
|