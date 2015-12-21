Додано: Сер 06 тра, 2020 19:06

Большая палата Верховного суда назначила заседание по делу на 15 июня. Истцы требуют признать противоправным решение НБУ, Фонда гарантирования вкладов, "ПриватБанка" и Минфина о конвертации их активов на сумму около 1 млрд гривен.



"Заседание состоится 15 июня 2020 в 10:30 в помещении Верховного суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8",