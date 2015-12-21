Можете детальніше?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:21
Re: А-Банк
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:25
ricardo
А ветку почитать?
viewtopic.php?p=4950550#p4950550
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:33
Дякую
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:56
Вообще-то, Ваш пост с этой важной ссылкой:
неплохо бы закрепить сверху в топике.
"Ветку почитать" - вообще не вариант, учитывая, что каждый день добавляется десяток страниц
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:59
Re: А-Банк
Через день после запуска с 29 апреля удалённой идентификации monobank и А-Банк её по тихому свернули.
И за картой отправят или в отделение, или доставить её курьер-менеджер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:44
Re: А-Банк
А валюту банк сейчас выдает? Надо заказывать и как быстро?
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:12
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:42
Re: А-Банк
Не знаю, що там у фейсбуці, але в додатку, без підтвердження фін.номеру у відділенні, стати клієнтом сьогодні не має можливості((
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:06
Re: А-Банк
Большая палата Верховного суда назначила заседание по делу на 15 июня. Истцы требуют признать противоправным решение НБУ, Фонда гарантирования вкладов, "ПриватБанка" и Минфина о конвертации их активов на сумму около 1 млрд гривен.
"Заседание состоится 15 июня 2020 в 10:30 в помещении Верховного суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8",
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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