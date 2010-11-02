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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:21

Re: А-Банк

  jay2004 написав:ідентифікуватися віддаленно (нещодавно А-банк презентував дану послугу)

Можете детальніше?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:25

ricardo
А ветку почитать? ;)
viewtopic.php?p=4950550#p4950550
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:33

  Vorlon написав:ricardo
А ветку почитать? ;)
viewtopic.php?p=4950550#p4950550

Дякую
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:56

  Vorlon написав:А ветку почитать? ;)
viewtopic.php?p=4950550#p4950550

Вообще-то, Ваш пост с этой важной ссылкой:
А-Банк запустил возможность удаленной идентификации клиентов
неплохо бы закрепить сверху в топике.
"Ветку почитать" - вообще не вариант, учитывая, что каждый день добавляется десяток страниц
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:59

Re: А-Банк

Через день после запуска с 29 апреля удалённой идентификации monobank и А-Банк её по тихому свернули.

И за картой отправят или в отделение, или доставить её курьер-менеджер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:44

Re: А-Банк

А валюту банк сейчас выдает? Надо заказывать и как быстро?
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:12

  MASolomko написав:Через день после запуска с 29 апреля удалённой идентификации monobank и А-Банк её по тихому свернули.

Фэйсбук А-Банка говорит как бы об обратном...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:42

Re: А-Банк

Vorlon написав:Фэйсбук А-Банка говорит как бы об обратном...

Не знаю, що там у фейсбуці, але в додатку, без підтвердження фін.номеру у відділенні, стати клієнтом сьогодні не має можливості((
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:06

Re: А-Банк

Большая палата Верховного суда назначила заседание по делу на 15 июня. Истцы требуют признать противоправным решение НБУ, Фонда гарантирования вкладов, "ПриватБанка" и Минфина о конвертации их активов на сумму около 1 млрд гривен.

"Заседание состоится 15 июня 2020 в 10:30 в помещении Верховного суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8",
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:50

  vanok написав:А валюту банк сейчас выдает? Надо заказывать и как быстро?

Видає. Забирав більше 20к 8 квітня, чекав 3 тижні
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