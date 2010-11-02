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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:57
кешбек
сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:01
SILVER_UA вроде выше писали, что только Украина
Кешбечные карты!
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:23
Re: А-Банк
В условиях написано:
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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