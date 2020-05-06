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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:57
сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:01
SILVER_UA вроде выше писали, что только Украина
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:23
SILVER_UA написав:
сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
В условиях написано:
2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23
SILVER_UA написав:
сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
Да. И даже VPN не поможет
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:40
сумно, тем более что программа похожа на Монобанк, где таких приколов нет
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SILVER_UA
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:50
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36
SILVER_UA написав:
сумно, тем более что программа похожа на Монобанк, где таких приколов нет
Они внешне схожи.. а различий много по кешбеку
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 69 раз.
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