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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1608160916101611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:57

кешбек

сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 634
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Подякував: 103 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:01

SILVER_UA вроде выше писали, что только Украина
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:23

Re: А-Банк

  SILVER_UA написав:сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?

В условиях написано:
2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлень: 1072
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23

  SILVER_UA написав:сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?

Да. И даже VPN не поможет :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1446
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:40

кешбек

сумно, тем более что программа похожа на Монобанк, где таких приколов нет
SILVER_UA
 
Повідомлень: 634
З нами з: 21.07.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:50

АБанк опитує клієнтів

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greenozon
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Повідомлень: 8296
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 522 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36

  SILVER_UA написав:сумно, тем более что программа похожа на Монобанк, где таких приколов нет
Они внешне схожи.. а различий много по кешбеку
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:34

  ingtrans написав:В условиях написано:
2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.

за убер-болт начисляли :roll:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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