А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:57
сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
SILVER_UA
Повідомлень: 634
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Подякував: 103 раз.
Подякували: 56 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:01
SILVER_UA вроде выше писали, что только Украина
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1091
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:23
SILVER_UA написав:
сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
В условиях написано:
2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.
за оформление карты от monobank https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за регистрацию и оплату на Easypay https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн
ingtrans
Повідомлень: 1072
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 111 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23
SILVER_UA написав:
сделал оплату в зарубежном интернет магазине и тишина, только Украина ?
Да. И даже VPN не поможет
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Повідомлень: 1446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 93 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:40
сумно, тем более что программа похожа на Монобанк, где таких приколов нет
SILVER_UA
Повідомлень: 634
З нами з: 21.07.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 56 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:50
greenozon
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Подякували: 522 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36
SILVER_UA написав:
сумно, тем более что программа похожа на Монобанк, где таких приколов нет
Они внешне схожи.. а различий много по кешбеку
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1091
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:34
ingtrans написав:
В условиях написано:
2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.
за убер-болт начисляли
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
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Подякували: 69 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:02
Так где прямая ссылка на опрос?
На картинке кнопка "пройти опрос" не нажимается
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 4116
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1256 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:30
lubopytnaya написав:
Так где прямая ссылка на опрос?
На картинке кнопка "пройти опрос" не нажимается
Опрос - Комфорт во время карантина
Ток своё мыло укажите
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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