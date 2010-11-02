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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:04

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Так где прямая ссылка на опрос?
На картинке кнопка "пройти опрос" не нажимается :D

Опрос - Комфорт во время карантина
Ток своё мыло укажите :)

Я передумала отвечать "А-банку" :D
Как-то неудобно мне стало перед землянами - планета в опасности, а мы тут с А-банком про комфорт думаем :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:17

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Так где прямая ссылка на опрос?
На картинке кнопка "пройти опрос" не нажимается :D

Опрос - Комфорт во время карантина
Ток своё мыло укажите :)

Я передумала отвечать "А-банку" :D
Как-то неудобно мне стало перед землянами - планета в опасности, а мы тут с А-банком про комфорт думаем :wink:


Ну можно ещё от ЗеЛоха пройти опрос

Про барьеры :wink:
jay2004
 
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