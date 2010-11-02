clientage написав:
Опрос - Комфорт во время карантина
Ток своё мыло укажите
Я передумала отвечать "А-банку"
Как-то неудобно мне стало перед землянами - планета в опасности, а мы тут с А-банком про комфорт думаем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:04
Я передумала отвечать "А-банку"
Как-то неудобно мне стало перед землянами - планета в опасности, а мы тут с А-банком про комфорт думаем
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:17
Ну можно ещё от ЗеЛоха пройти
Про барьеры
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:48
Прошла.
Поставила им на вид, что надо не только о себе думать, но и о животных.
Жадность и Отвага!
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