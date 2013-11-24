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Квесторе_поверніться написав:Даєш вихід без коміса.
Так он СЭПом и так бесплатный, хоть, конечно, и не "за хвилину", а "за годину".
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Квесторе_поверніться написав:Даєш вихід без коміса.
Так он СЭПом и так бесплатный, хоть, конечно, и не "за хвилину", а "за годину".
Так ні сьогодні ні завтра СЕП не йде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.