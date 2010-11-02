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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:04

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Так где прямая ссылка на опрос?
На картинке кнопка "пройти опрос" не нажимается :D

Опрос - Комфорт во время карантина
Ток своё мыло укажите :)

Я передумала отвечать "А-банку" :D
Как-то неудобно мне стало перед землянами - планета в опасности, а мы тут с А-банком про комфорт думаем :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:17

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Так где прямая ссылка на опрос?
На картинке кнопка "пройти опрос" не нажимается :D

Опрос - Комфорт во время карантина
Ток своё мыло укажите :)

Я передумала отвечать "А-банку" :D
Как-то неудобно мне стало перед землянами - планета в опасности, а мы тут с А-банком про комфорт думаем :wink:


Ну можно ещё от ЗеЛоха пройти опрос

Про барьеры :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:48

  jay2004 написав:Ну можно ещё от ЗеЛоха пройти опрос
Про барьеры :wink:

Прошла.
Поставила им на вид, что надо не только о себе думать, но и о животных.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:38

АБанка шле новини на пошту із затримкою :)

http://prntscr.com/se1vks
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:02

  greenozon написав:АБанка шле новини на пошту із затримкою :)

http://prntscr.com/se1vks

Даєш вихід без коміса. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:04

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Даєш вихід без коміса.

Так он СЭПом и так бесплатный, хоть, конечно, и не "за хвилину", а "за годину".
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:07

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Даєш вихід без коміса.

Так он СЭПом и так бесплатный, хоть, конечно, и не "за хвилину", а "за годину".

Так ні сьогодні ні завтра СЕП не йде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:24

Re: А-Банк

Кто-нибудь пробовал пополнить карту Зелена с карты ПроЗапас - какая комиссия?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:14

А как тут сейчас сэпы ходят? Сегодня сын попытался с кдв 10к скинуть себе в аллу на ультру, хотя правда всегда отправлял с универсалки. Всё по проверенному шаблону. Пришёл смс пароль, ввёл он его и всё - колёсико крутилось-крутилось пока солнце не закатилось. Попробовали ещё раз - смс пароль вообще не пришёл. Поддержка хранит гордое молчание или несёт бред. Самое интересное что платёж даже в архиве не отобразился ни в каком виде. Под вечер платёж из корзины был убран, во-как бывает :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:27

Кассандра с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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