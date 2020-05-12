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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:20

  omb написав:Кассандра с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи

тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:12

  Кассандра написав:А как тут сейчас сэпы ходят? Сегодня сын попытался с кдв 10к скинуть себе в аллу на ультру, хотя правда всегда отправлял с универсалки. Всё по проверенному шаблону. Пришёл смс пароль, ввёл он его и всё - колёсико крутилось-крутилось пока солнце не закатилось. Попробовали ещё раз - смс пароль вообще не пришёл. Поддержка хранит гордое молчание или несёт бред. Самое интересное что платёж даже в архиве не отобразился ни в каком виде. Под вечер платёж из корзины был убран, во-как бывает :roll:

Вчера с Зелёной отправил на Приват после 18.00,сегодня в 10.10 зашло.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:41

  Кассандра написав:
  omb написав:Кассандра с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи

тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему :wink:

Я уже года три удивляюсь с этого банка. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Так вот три года назад, когда я не мог отправить несчастную сотню тысяч в течение нескольких дней, а горячка все это время каждый день рассказывала новые сказки, закрыл все счета и депозиты больше не размещаю. Ну а после того, как они стали каждый месяц делать запросы в убки, пришлось закрыть и зеленку
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:48

  Stringer написав:
  Кассандра написав:
  omb написав:Кассандра с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи

тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему :wink:

Я уже года три удивляюсь с этого банка. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Так вот три года назад, когда я не мог отправить несчастную сотню тысяч в течение нескольких дней, а горячка все это время каждый день рассказывала новые сказки, закрыл все счета и депозиты больше не размещаю. Ну а после того, как они стали каждый месяц делать запросы в убки, пришлось закрыть и зеленку


А-ля отморожу уши назло маме.
Я также имел епопею с данной банкой :? . Но трудности - только закаляют, и делают нас сильнее. Открывают глаза на многие другие грани сотрудничества, но уши я не морожу :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:58

  jay2004 написав:
  Stringer написав:
  Кассандра написав:тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему :wink:

Я уже года три удивляюсь с этого банка. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Так вот три года назад, когда я не мог отправить несчастную сотню тысяч в течение нескольких дней, а горячка все это время каждый день рассказывала новые сказки, закрыл все счета и депозиты больше не размещаю. Ну а после того, как они стали каждый месяц делать запросы в убки, пришлось закрыть и зеленку


А-ля отморожу уши назло маме.
Я также имел епопею с данной банкой :? . Но трудности - только закаляют, и делают нас сильнее. Открывают глаза на многие другие грани сотрудничества, но уши я не морожу :wink:

Ага, а потому мы слышим тут периодически плачь ярославны от таких с неотмороженными ушами, любителями получать повторно граблями, когда при каждом кипише банк перестаёт выпускать деньги в принципе :mrgreen:
Кто то уши не морозит, а кто то два раза на одну и ту же швабру не наступает ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:14

  Stringer написав:Кто то уши не морозит, а кто то два раза на одну и ту же швабру не наступает ;-)


От наступления на швабру никто не застрахован, в ЛЮБОМ банке (я тоже активно ганял 7 лет, пока не пришёл час Х).
ПИ.СЯ. 14 плюсиков форумчане поставили с разных банков, в которых возникали аналогичные проблемы.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:20

Re: А-Банк

  Stringer написав:больше не размещаю.

Не юзаєте під 18,5%?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:больше не размещаю.

Не юзаєте під 18,5%?

Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:29

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:больше не размещаю.

Не юзаєте під 18,5%?

Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном

танцы с бубном могут быть в любом банке
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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