|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:20
omb написав:Кассандра
с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи
тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:12
Кассандра написав:
А как тут сейчас сэпы ходят? Сегодня сын попытался с кдв 10к скинуть себе в аллу на ультру, хотя правда всегда отправлял с универсалки. Всё по проверенному шаблону. Пришёл смс пароль, ввёл он его и всё - колёсико крутилось-крутилось пока солнце не закатилось. Попробовали ещё раз - смс пароль вообще не пришёл. Поддержка хранит гордое молчание или несёт бред. Самое интересное что платёж даже в архиве не отобразился ни в каком виде. Под вечер платёж из корзины был убран, во-как бывает
Вчера с Зелёной отправил на Приват после 18.00,сегодня в 10.10 зашло.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3353
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:41
Кассандра написав: omb написав:Кассандра
с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи
тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему
Я уже года три удивляюсь с этого банка. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Так вот три года назад, когда я не мог отправить несчастную сотню тысяч в течение нескольких дней, а горячка все это время каждый день рассказывала новые сказки, закрыл все счета и депозиты больше не размещаю. Ну а после того, как они стали каждый месяц делать запросы в убки, пришлось закрыть и зеленку
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11089
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:48
Stringer написав: Кассандра написав: omb написав:Кассандра
с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи
тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему
Я уже года три удивляюсь с этого банка. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Так вот три года назад, когда я не мог отправить несчастную сотню тысяч в течение нескольких дней, а горячка все это время каждый день рассказывала новые сказки, закрыл все счета и депозиты больше не размещаю. Ну а после того, как они стали каждый месяц делать запросы в убки, пришлось закрыть и зеленку
А-ля отморожу уши назло маме.
Я также имел епопею
с данной банкой
. Но трудности - только закаляют, и делают нас сильнее. Открывают глаза на многие другие грани сотрудничества, но уши я не морожу
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:58
jay2004 написав: Stringer написав: Кассандра написав:
тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему
Я уже года три удивляюсь с этого банка. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Так вот три года назад, когда я не мог отправить несчастную сотню тысяч в течение нескольких дней, а горячка все это время каждый день рассказывала новые сказки, закрыл все счета и депозиты больше не размещаю. Ну а после того, как они стали каждый месяц делать запросы в убки, пришлось закрыть и зеленку
А-ля отморожу уши назло маме.
Я также имел епопею
с данной банкой
. Но трудности - только закаляют, и делают нас сильнее. Открывают глаза на многие другие грани сотрудничества, но уши я не морожу
Ага, а потому мы слышим тут периодически плачь ярославны от таких с неотмороженными ушами, любителями получать повторно граблями, когда при каждом кипише банк перестаёт выпускать деньги в принципе
Кто то уши не морозит, а кто то два раза на одну и ту же швабру не наступает
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11089
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:14
Stringer написав:
Кто то уши не морозит, а кто то два раза на одну и ту же швабру не наступает
От наступления на швабру никто не застрахован, в ЛЮБОМ банке (я тоже активно ганял 7 лет, пока не пришёл час Х).
ПИ.СЯ. 14 плюсиков
форумчане поставили с разных банков, в которых возникали аналогичные проблемы.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:20
Stringer написав:
больше не размещаю.
Не юзаєте під 18,5%?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33454
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:22
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
больше не размещаю.
Не юзаєте під 18,5%?
Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11089
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:29
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
больше не размещаю.
Не юзаєте під 18,5%?
Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
танцы с бубном могут быть в любом банке
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2672
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85624
|10057261
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17995
|2530821
|
|
|40458
|4907142
|
|