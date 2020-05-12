Додано: Сер 13 тра, 2020 10:41

Кассандра написав: omb написав: Кассандра с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи с зеленки на форвард прилетело в районе 11, отправлял в выхи

тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему тоже начинаю склонятся к тому, что причина в том с какой карты отправлять. Лучше уходит с зелёнки или уни. Завтра мужу надо будет сэпить - посмотрим что к чему

Я уже года три удивляюсь с этого банка. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Так вот три года назад, когда я не мог отправить несчастную сотню тысяч в течение нескольких дней, а горячка все это время каждый день рассказывала новые сказки, закрыл все счета и депозиты больше не размещаю. Ну а после того, как они стали каждый месяц делать запросы в убки, пришлось закрыть и зеленку