|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:47
omb написав: Stringer написав:
Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то
Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11091
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1557 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:49
velvet написав: Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
Не юзаєте під 18,5%?
Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
танцы с бубном могут быть в любом банке
Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11091
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1557 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85633
|10057626
|
|
|40460
|4907308
|
Сер 13 тра, 2020 12:40
omb
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17995
|2530863
|
|