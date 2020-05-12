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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:47

  omb написав:
  Stringer написав:Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то

Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:49

  velvet написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не юзаєте під 18,5%?

Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном

танцы с бубном могут быть в любом банке

Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого ;-)
Stringer
 
Повідомлень: 11091
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1611161216131614
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