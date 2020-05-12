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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:47

  omb написав:
  Stringer написав:Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то

Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:49

  velvet написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не юзаєте під 18,5%?

Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном

танцы с бубном могут быть в любом банке

Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:больше не размещаю.

Не юзаєте під 18,5%?

Плюс кэшбэк 1% за перевод и открытие депо. Был.
andreyiskra
 
Повідомлень: 918
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:10

к нелюбителю привата
добавился
нелюбитель аба
себе шо ли выбрать нелюбимый :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:13

  v57 написав:к нелюбителю привата
добавился
нелюбитель аба
себе шо ли выбрать нелюбимый :)

Что, в детстве не наигрались в ромашку?
Пора отучаться оперировать словами любимый /нелюбимый в работе с банками ;-)
Stringer
 
Повідомлень: 11096
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:24

согласен, любовь не то
слово "нетерпимость" ближе
v57
 
Повідомлень: 2584
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:31

Re: А-Банк

Никто не проявляет терпимость к тому, кто регулярно писяет в его норку
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:08

Re: А-Банк

  Stringer написав:Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого

Завжди готівкою звідси виношу...проколів не було.
Заводжу безналом...як правило.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:29

  Stringer написав:
  omb написав:
  Stringer написав:Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то

Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
Ну раз в год можно и потерпеть :mrgreen: , ради столбика
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого

Завжди готівкою звідси виношу...проколів не було.
Заводжу безналом...як правило.

Это уже выбор каждого. Лично я, не работаю с банками по гривне, если это невозможно дистанционно и по безналу, а по валюте не работаю с банками, которые могут вернуть ее гривней. К сожалению абанк относится к обоим категориям
Stringer
 
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