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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:47
omb написав: Stringer написав:
Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то
Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
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Stringer
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:49
velvet написав: Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
Не юзаєте під 18,5%?
Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
танцы с бубном могут быть в любом банке
Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого
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Stringer
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:09
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
больше не размещаю.
Не юзаєте під 18,5%?
Плюс кэшбэк 1% за перевод и открытие депо. Был.
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andreyiskra
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:10
к нелюбителю привата
добавился
нелюбитель аба
себе шо ли выбрать нелюбимый
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v57
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:13
v57 написав:
к нелюбителю привата
добавился
нелюбитель аба
себе шо ли выбрать нелюбимый
Что, в детстве не наигрались в ромашку?
Пора отучаться оперировать словами любимый /нелюбимый в работе с банками
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Stringer
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:24
согласен, любовь не то
слово "нетерпимость" ближе
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v57
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:31
Никто не проявляет терпимость к тому, кто регулярно писяет в его норку
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Stringer
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:08
Stringer написав:
Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого
Завжди готівкою звідси виношу...проколів не було.
Заводжу безналом...як правило.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:29
Stringer написав: omb написав: Stringer написав:
Только в тех банках, из которых деньги можно вывести без танцев с бубном
Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то
Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
Ну раз в год можно и потерпеть
, ради столбика
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omb
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:30
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Могут то быть везде, но гарантировано будут только в паре банков, типа этого
Завжди готівкою звідси виношу...проколів не було.
Заводжу безналом...як правило.
Это уже выбор каждого. Лично я, не работаю с банками по гривне, если это невозможно дистанционно и по безналу, а по валюте не работаю с банками, которые могут вернуть ее гривней. К сожалению абанк относится к обоим категориям
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Stringer
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Сер 13 тра, 2020 14:32
omb
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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