Додано: Сер 13 тра, 2020 18:33

ingtrans написав: Stringer написав: Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв. Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв.

Раз 8-10 отправлял по 45-50к. Доходили в течение того же рабочего дня. Отправлял, правда, с зеленой, но с КДВ на зеленую перевести, вроде, не проблема. Раз 8-10 отправлял по 45-50к. Доходили в течение того же рабочего дня. Отправлял, правда, с зеленой, но с КДВ на зеленую перевести, вроде, не проблема.

Можно поинтересоваться - как давно это было? Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии. Ибо если раньше можно было без проблем отправить сэпом за раз с зелёнки от 15 до 100к (больше просто не было необходимости), то сейчас не более 15к за раз (до 50к/день) и то после уже первой отправки, следующий платёж могут отправить на доп. идентификацию с фото с паспортом и т.д. и простой звонок на 7776 уже не канает!!! При попытке отправить 15001 - приглашают для идентификации! Наверное потому что банк очень специфично и по своему понимает изменения от 28 апреля. Поэтому согласна с коллегой Стрингером, правда лишь наполовину - с банком работать можно, но с опаской и осторожностью. Опыт платежей сегодняшнего дня. С кдв по прежнему не выпускает