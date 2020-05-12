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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:34

  omb написав:
  Stringer написав:
  omb написав: Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то

Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
Ну раз в год можно и потерпеть :mrgreen: , ради столбика

Если бы больше не было банков, со столбиками 19 и 18,5% , возможно я бы пересмотрел своё решение, хотя нет, столбики в абанке тоже могут перестать таковыми быть, нет смысла расчитывать, что банк который за последние 5 лет два раза отменял пополнение депозитов, не сделает это в очередной раз
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:46

Re: А-Банк

  Stringer написав:Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв.

Раз 8-10 отправлял по 45-50к. Доходили в течение того же рабочего дня. Отправлял, правда, с зеленой, но с КДВ на зеленую перевести, вроде, не проблема.
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:22

Отправлял на Газбанк, как с зеленой, так и с кдв. Приходит +/- одинаково.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:33

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв.

Раз 8-10 отправлял по 45-50к. Доходили в течение того же рабочего дня. Отправлял, правда, с зеленой, но с КДВ на зеленую перевести, вроде, не проблема.

Можно поинтересоваться - как давно это было? Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии. Ибо если раньше можно было без проблем отправить сэпом за раз с зелёнки от 15 до 100к (больше просто не было необходимости), то сейчас не более 15к за раз (до 50к/день) и то после уже первой отправки, следующий платёж могут отправить на доп. идентификацию с фото с паспортом и т.д. и простой звонок на 7776 уже не канает!!! При попытке отправить 15001 - приглашают для идентификации! Наверное потому что банк очень специфично и по своему понимает изменения от 28 апреля. Поэтому согласна с коллегой Стрингером, правда лишь наполовину - с банком работать можно, но с опаской и осторожностью. Опыт платежей сегодняшнего дня. С кдв по прежнему не выпускает
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:22

Я ничего не понял

https://youtu.be/te3LMjZoEFA
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:29

  Ferlakur написав:Я ничего не понял
https://youtu.be/te3LMjZoEFA

Наприклад, маєш лімін у газм'ясі 100 к, прикріплюєш виписку до ломбарду і тобі зелененький наливає теж 100 к, ось так працює схема.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:51

  melkh написав:
  Ferlakur написав:Я ничего не понял
https://youtu.be/te3LMjZoEFA

Наприклад, маєш лімін у газм'ясі 100 к, прикріплюєш виписку до ломбарду і тобі зелененький наливає теж 100 к, ось так працює схема.

Наподобие, как был "рефинанс" у конкурентов, только попроще
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:51

ця ж сама новина що вище на титрубці прийшла в додаток

цікаво, чи інші банки вже робили таке раніше чи АБ вирвався в абсолютні інноваційні лідери
:o
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:53

Re: А-Банк

  Кассандра написав:Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии.


ще один цікавий факт - нещодавно АБ в додатку не дав поповнити депозит!
як вам хохма?
вискакувало повідомлення щось а-ля пройдіть переіндентифікацію чи оновіть анкету в відділенні, вже точно формулювання не пригадую

був неприємно здивований
але що робить )
пішов і оновив
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:13

  Вкладчик1234 написав:
  melkh написав:
  Ferlakur написав:Я ничего не понял
https://youtu.be/te3LMjZoEFA

Наприклад, маєш лімін у газм'ясі 100 к, прикріплюєш виписку до ломбарду і тобі зелененький наливає теж 100 к, ось так працює схема.

Наподобие, как был "рефинанс" у конкурентов, только попроще

У Тазика
guntherhouse777
 
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