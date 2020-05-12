omb написав: Боитесь танцев - выносите через кассу.. делов-то
Не, с наличкой не люблю иметь дел даже больше, чем с танцами
Ну раз в год можно и потерпеть , ради столбика
Если бы больше не было банков, со столбиками 19 и 18,5% , возможно я бы пересмотрел своё решение, хотя нет, столбики в абанке тоже могут перестать таковыми быть, нет смысла расчитывать, что банк который за последние 5 лет два раза отменял пополнение депозитов, не сделает это в очередной раз
Stringer написав:Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв.
Раз 8-10 отправлял по 45-50к. Доходили в течение того же рабочего дня. Отправлял, правда, с зеленой, но с КДВ на зеленую перевести, вроде, не проблема.
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Stringer написав:Все пишут как быстро и удобно летает сэп с уни и зелёной. Проблема только в том, что это какие то копейки летают. Однако все депозиты падают на кдв.
Раз 8-10 отправлял по 45-50к. Доходили в течение того же рабочего дня. Отправлял, правда, с зеленой, но с КДВ на зеленую перевести, вроде, не проблема.
Можно поинтересоваться - как давно это было? Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии. Ибо если раньше можно было без проблем отправить сэпом за раз с зелёнки от 15 до 100к (больше просто не было необходимости), то сейчас не более 15к за раз (до 50к/день) и то после уже первой отправки, следующий платёж могут отправить на доп. идентификацию с фото с паспортом и т.д. и простой звонок на 7776 уже не канает!!! При попытке отправить 15001 - приглашают для идентификации! Наверное потому что банк очень специфично и по своему понимает изменения от 28 апреля. Поэтому согласна с коллегой Стрингером, правда лишь наполовину - с банком работать можно, но с опаской и осторожностью. Опыт платежей сегодняшнего дня. С кдв по прежнему не выпускает
Кассандра написав:Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии.
ще один цікавий факт - нещодавно АБ в додатку не дав поповнити депозит! як вам хохма? вискакувало повідомлення щось а-ля пройдіть переіндентифікацію чи оновіть анкету в відділенні, вже точно формулювання не пригадую
був неприємно здивований але що робить ) пішов і оновив