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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:15

Re: А-Банк

greenozon написав:
  Кассандра написав:Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии.


ще один цікавий факт - нещодавно АБ в додатку не дав поповнити депозит!
як вам хохма?
вискакувало повідомлення щось а-ля пройдіть переіндентифікацію чи оновіть анкету в відділенні, вже точно формулювання не пригадую

був неприємно здивований
але що робить )
пішов і оновив
Тоже такое было. Пополнил в ВЭБ версии. Правда без копеек. Был в начале года, менял карту, прошел все идентификации.
Думаю, глюк в приложении.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:50

  melkh написав:
  Ferlakur написав:Я ничего не понял
https://youtu.be/te3LMjZoEFA

Наприклад, маєш лімін у газм'ясі 100 к, прикріплюєш виписку до ломбарду і тобі зелененький наливає теж 100 к, ось так працює схема.

А если в А-Банке уже 100к, а в газмясе 80к, сколько станет в А-Банке после выписки из газмяса? ))
Sergion
 
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