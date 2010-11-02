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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:15

Re: А-Банк

greenozon написав:
  Кассандра написав:Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии.


ще один цікавий факт - нещодавно АБ в додатку не дав поповнити депозит!
як вам хохма?
вискакувало повідомлення щось а-ля пройдіть переіндентифікацію чи оновіть анкету в відділенні, вже точно формулювання не пригадую

був неприємно здивований
але що робить )
пішов і оновив
Тоже такое было. Пополнил в ВЭБ версии. Правда без копеек. Был в начале года, менял карту, прошел все идентификации.
Думаю, глюк в приложении.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:50

  melkh написав:
  Ferlakur написав:Я ничего не понял
https://youtu.be/te3LMjZoEFA

Наприклад, маєш лімін у газм'ясі 100 к, прикріплюєш виписку до ломбарду і тобі зелененький наливає теж 100 к, ось так працює схема.

А если в А-Банке уже 100к, а в газмясе 80к, сколько станет в А-Банке после выписки из газмяса? ))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:34

Думаю,больше не нальют.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:05

  greenozon написав:
  Кассандра написав:Если до 28 апреля, то можете забыть тот приятный опыт! Сейчас совсем другие реалии.


ще один цікавий факт - нещодавно АБ в додатку не дав поповнити депозит!
як вам хохма?
вискакувало повідомлення щось а-ля пройдіть переіндентифікацію чи оновіть анкету в відділенні, вже точно формулювання не пригадую

був неприємно здивований
але що робить )
пішов і оновив

такое иногда бывает, когда долго не были в отделении или не меняли карт. в таком случае пополняйте в вэб версии а-24, а копейки добивайте через мобайл. Муж говорил ( у него как то по этому поводу было общение с технарями ломбарда), что скорее всего ошибка софта (какой то скрудж), которую они не могут исправить сами - только разработчик, а это лишние расходы. Тоже и с пополнением депо в вэб версии без копеек
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:10

Тема с переводом кредлима - реально работает ?
Или это просто красивая вывеска для привлечения неофитов ?
Если уже есть зелёнка с кредлимом 40к, и показать браткам кредитку другого банка с кредлимом 70к - повысят до 70 ? Или будут думу думать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:25

  Stringer написав:
  v57 написав:к нелюбителю привата
добавился
нелюбитель аба
себе шо ли выбрать нелюбимый :)

Что, в детстве не наигрались в ромашку?
Пора отучаться оперировать словами любимый /нелюбимый в работе с банками ;-)

Настоящие игры "в ромашку" начинаются уже во взрослом возрасте (кто понял хохму, можете плюсонуть).
Если серьезно... здесь каждый пострадал от этого банка. Я в прошлом году детально писал про свои хохмы, к тому же, находясь за границей, не имел возможности прийти и нагнуть им лично... в отделении.
Ну и что? Это не повод хлопать дверью. Если б я уходил из Альфы после того, как сам нарвался на комиссию под 1000 грн... или из А-банка после того, как не давали получить депозит-переоткрыть... или из ТАСа после того, как мне задвоили сумму, а потом... да еще и не дали кредлимит на Вику... Или из Идеи, где за полгода я так и не смог добиться, чтобы приходили СМС-ки по движениям...
То у меня бы банков не осталось :)
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