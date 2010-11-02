Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:25

Stringer написав: v57 написав: к нелюбителю привата

добавился

нелюбитель аба

себе шо ли выбрать нелюбимый к нелюбителю приватадобавилсянелюбитель абасебе шо ли выбрать нелюбимый

Что, в детстве не наигрались в ромашку?

Пора отучаться оперировать словами любимый /нелюбимый в работе с банками Что, в детстве не наигрались в ромашку?Пора отучаться оперировать словами любимый /нелюбимый в работе с банками

Настоящие игры "в ромашку" начинаются уже во взрослом возрасте (кто понял хохму, можете плюсонуть).Если серьезно... здесь каждый пострадал от этого банка. Я в прошлом году детально писал про свои хохмы, к тому же, находясь за границей, не имел возможности прийти и нагнуть им лично... в отделении.Ну и что? Это не повод хлопать дверью. Если б я уходил из Альфы после того, как сам нарвался на комиссию под 1000 грн... или из А-банка после того, как не давали получить депозит-переоткрыть... или из ТАСа после того, как мне задвоили сумму, а потом... да еще и не дали кредлимит на Вику... Или из Идеи, где за полгода я так и не смог добиться, чтобы приходили СМС-ки по движениям...То у меня бы банков не осталось