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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50

  ukrprom2014 написав:
  ruvex написав:если тебя мошенически разводит такая организация, как банк

стоп, а разве у них в уставе это не первым пунктом стоит?

Це шо за пункт?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:01

Искатель я тож не страдал, но залеты у всех бывают... канеш
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