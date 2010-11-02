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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50
ukrprom2014 написав: ruvex написав:
если тебя мошенически разводит такая организация, как банк
стоп, а разве у них в уставе это не первым пунктом стоит?
Це шо за пункт?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:01
Искатель я тож не страдал, но залеты у всех бывают... канеш
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:31
Кто-нибудь снимал недавно деньги с КДВ с банкомата привата? Сколько даёт снять за один раз? Как и раньше 20 тыс или уже нет?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:37
Oktawa написав:
Кто-нибудь снимал недавно деньги с КДВ с банкомата привата? Сколько даёт снять за один раз? Как и раньше 20 тыс или уже нет?
20 тыс раз в 3 часа. Но..... порциями по 1 тыс
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Ferlakur
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