Це шо за пункт?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50
Це шо за пункт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:01
Искатель я тож не страдал, но залеты у всех бывают... канеш
Кешбечные карты!
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:31
Re: А-Банк
Кто-нибудь снимал недавно деньги с КДВ с банкомата привата? Сколько даёт снять за один раз? Как и раньше 20 тыс или уже нет?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:37
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:18
Re: А-Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12
Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...
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