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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50

  ukrprom2014 написав:
  ruvex написав:если тебя мошенически разводит такая организация, как банк

стоп, а разве у них в уставе это не первым пунктом стоит?

Це шо за пункт?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:01

Искатель я тож не страдал, но залеты у всех бывают... канеш
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:31

Re: А-Банк

Кто-нибудь снимал недавно деньги с КДВ с банкомата привата? Сколько даёт снять за один раз? Как и раньше 20 тыс или уже нет?
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:37

  Oktawa написав:Кто-нибудь снимал недавно деньги с КДВ с банкомата привата? Сколько даёт снять за один раз? Как и раньше 20 тыс или уже нет?

20 тыс раз в 3 часа. Но..... порциями по 1 тыс :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:18

Re: А-Банк

  Ferlakur написав:порциями по 1 тыс

По мастеру 1 тыс.
По ВИза 2 тыс.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12

Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:14

  Искатель написав:Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...


Приложение обновлено?
temjap4
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:23

  temjap4 написав:
  Искатель написав:Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...


Приложение обновлено?

А какая последняя версия?
У меня автообновление стоит вообще-то...

Но что интересно, уже 4 попытки подряд - и одна и та же ошибка.
Сейчас попробую пополнить с другой карты для проверки...
Вполне возможно, что это чудит Глобус или вообще Укркарт...
Искатель
 
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