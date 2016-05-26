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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:50
ukrprom2014 написав: ruvex написав:
если тебя мошенически разводит такая организация, как банк
стоп, а разве у них в уставе это не первым пунктом стоит?
Це шо за пункт?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:01
Искатель я тож не страдал, но залеты у всех бывают... канеш
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:31
Кто-нибудь снимал недавно деньги с КДВ с банкомата привата? Сколько даёт снять за один раз? Как и раньше 20 тыс или уже нет?
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Oktawa
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:37
Oktawa написав:
Кто-нибудь снимал недавно деньги с КДВ с банкомата привата? Сколько даёт снять за один раз? Как и раньше 20 тыс или уже нет?
20 тыс раз в 3 часа. Но..... порциями по 1 тыс
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Ferlakur
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:18
Ferlakur написав:
порциями по 1 тыс
По мастеру 1 тыс.
По ВИза 2 тыс.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12
Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...
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Искатель
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:14
Искатель написав:
Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...
Приложение обновлено?
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temjap4
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:23
temjap4 написав: Искатель написав:
Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...
Приложение обновлено?
А какая последняя версия?
У меня автообновление стоит вообще-то...
Но что интересно, уже 4 попытки подряд - и одна и та же ошибка.
Сейчас попробую пополнить с другой карты для проверки...
Вполне возможно, что это чудит Глобус или вообще Укркарт...
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Искатель
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:59
Искатель написав: temjap4 написав: Искатель написав:
Как-то по де биль ному сделано это пополнение с карты другого банка.
Перевожу с Глобуса, ввожу код подтверждения из СМС-ки... не дает нажать "Продолжить" и пишет "К сожалению, возникла ошибка".
Что я делаю не так? Или это Глобус чудит...
Приложение обновлено?
А какая последняя версия?
У меня автообновление стоит вообще-то...
Но что интересно, уже 4 попытки подряд - и одна и та же ошибка.
Сейчас попробую пополнить с другой карты для проверки...
Вполне возможно, что это чудит Глобус или вообще Укркарт...
скорее всего, вчера с альфы и эксима прошло без проблем
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velvet
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