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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:14
Искатель написав:
Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Вів 19 тра, 2020 17:24
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