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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1615161616171618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:14

  Искатель написав:Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.

Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4391
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  #<1 ... 1615161616171618
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