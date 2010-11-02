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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:14
Искатель написав:
Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:06
klug написав: Искатель написав:
Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.
Ну, панику создавал не я. Да и ... в течение месяца оттуда все уйдут, так что... это дело времени.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:42
Искатель
А що там трапилось?
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