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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:14
Искатель написав:
Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:06
klug написав: Искатель написав:
Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.
Ну, панику создавал не я. Да и ... в течение месяца оттуда все уйдут, так что... это дело времени.
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Искатель
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:42
Искатель
А що там трапилось?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 23:00
Искатель написав:
Ну, панику создавал не я.
А хто ж бігав з криками, що більше 20к Жлобус не випускає?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 19 тра, 2020 23:33
klug так он же искатель - он просто искал приключений наверное
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Кассандра
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Додано: Чет 21 тра, 2020 07:03
Кассандра написав:klug
так он же искатель - он просто искал приключений наверное
Я ищу не приключений, а интересных банковских услуг
Предскажите нам, Кассандра, какой следующий банк ляжет первым?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 07:04
klug написав: Искатель написав:
Ну, панику создавал не я.
А хто ж бігав з криками, що більше 20к Жлобус не випускає?
Покажите место, где я кричал. Не надо передергивать
А из Глобуса я уже почти все вывел. В конце месяца догашу кредитки, получу % по Видсоточке - и "прости, прощай, Одесса-мама".
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Искатель
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