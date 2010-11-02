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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:14

  Искатель написав:Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.

Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:06

  klug написав:
  Искатель написав:Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.

Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.

Ну, панику создавал не я. Да и ... в течение месяца оттуда все уйдут, так что... это дело времени.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:42

Искатель
А що там трапилось?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:00

  Искатель написав:Ну, панику создавал не я.

А хто ж бігав з криками, що більше 20к Жлобус не випускає?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:33

klug так он же искатель - он просто искал приключений наверное
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:03

  Кассандра написав:klug так он же искатель - он просто искал приключений наверное

Я ищу не приключений, а интересных банковских услуг :)

Предскажите нам, Кассандра, какой следующий банк ляжет первым? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:04

  klug написав:
  Искатель написав:Ну, панику создавал не я.

А хто ж бігав з криками, що більше 20к Жлобус не випускає?

Покажите место, где я кричал. Не надо передергивать :)
А из Глобуса я уже почти все вывел. В конце месяца догашу кредитки, получу % по Видсоточке - и "прости, прощай, Одесса-мама".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:40

  Искатель написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.

Але паніка на гілці Жлобуса уже створена.

Ну, панику создавал не я. Да и ... в течение месяца оттуда все уйдут, так что... это дело времени.



на вору і шапка горить (с) українська народна мудрість
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:30

Re: А-Банк

Если срок действия карты подходит к концу, обязательно получать новую или она продлевается в связи с карантином, как в других банках (Приват, ПУМБ) ?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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