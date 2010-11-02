Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:30

Если срок действия карты подходит к концу, обязательно получать новую или она продлевается в связи с карантином, как в других банках (Приват, ПУМБ) ?

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