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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:04
Oktawa написав:
Если срок действия карты подходит к концу, обязательно получать новую или она продлевается в связи с карантином, как в других банках (Приват, ПУМБ) ?
В а-банке решали технические вопросы по этому поводу и походу не решили, так что топать прийдется.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:04
ukrprom2014
Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020. Ох и долго они отвечают. Казалось бы такой простой вопрос, минут 30 ждала ответа в чате.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:06
Oktawa
а в инете новости нету
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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