В а-банке решали технические вопросы по этому поводу и походу не решили, так что топать прийдется.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:04
В а-банке решали технические вопросы по этому поводу и походу не решили, так что топать прийдется.
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:04
ukrprom2014
Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020. Ох и долго они отвечают. Казалось бы такой простой вопрос, минут 30 ждала ответа в чате.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:06
Oktawa а в инете новости нету
Кешбечные карты!
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