Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:04

ukrprom2014

Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020. Ох и долго они отвечают. Казалось бы такой простой вопрос, минут 30 ждала ответа в чате.

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