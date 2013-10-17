ukrprom2014
Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020. Ох и долго они отвечают. Казалось бы такой простой вопрос, минут 30 ждала ответа в чате.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:04
ukrprom2014
Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020. Ох и долго они отвечают. Казалось бы такой простой вопрос, минут 30 ждала ответа в чате.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:06
Oktawa а в инете новости нету
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:46
Поэтому и задала вопрос в чате. На горячую линию вообще не удалось дозвониться, робот обещает перезвонить, на никто так и не перезвонил.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:17
А мне всегда сразу перезванивают из А-банка. Потому что я всегда звоню ночью!
Тот молодой человек, который работает ночью, мне уже как родной
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:26
Ну, "будет действовать" - это громко сказано.
Такая карта превратиться в "Простир" и ею невозможно будет пользоваться в интернете.
Действовать она будет только в магазинах и банкоматах, т.к. там не требуется указывать срок действия карты.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:47
Re: А-Банк
Что с банком случилось? В чем паника?
Депозиты выдаёт?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:49
varlo всё нормально, они втихаря срок дейтсвия карт продлили
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:49
Re: А-Банк
С 26.05 ставки падают сильно.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:07
Re: А-Банк
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