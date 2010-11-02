RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1617161816191620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36

  varlo написав:С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:37

  omb написав:
  varlo написав:С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год

Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6191
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:40

Re: А-Банк

  varlo написав:Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.

Кому?
Крестьяне разбежались по деревням.
Местной алкашне оно не наду - мамки/бабки хрущей понаоставляли.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:48

  lubopytnaya написав:
  Oktawa написав:ukrprom2014
Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020.

Ну, "будет действовать" - это громко сказано.
Такая карта превратиться в "Простир" и ею невозможно будет пользоваться в интернете.
Действовать она будет только в магазинах и банкоматах, т.к. там не требуется указывать срок действия карты.

Так у меня КДВ грн по май, она мне и нужна только в банкомате, а универсальная ещё не истекает.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 144
З нами з: 08.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:34

  varlo написав:С 26.05 ставки падают сильно.

Конкретизуйте
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4407
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:36

  klug написав:
  varlo написав:С 26.05 ставки падают сильно.

Конкретизуйте

На 2%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6191
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1617161816191620
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, novichok, reef, Seva і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8590, 8591, 8592
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85918 10088465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 18:34
mustbe
Банк Глобус 1 ... 656, 657, 658
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6574 854243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 18:05
Amid
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4059, 4060, 4061
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40603 4924482
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 18:05
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9375)
22.05.2020 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron