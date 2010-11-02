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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36
varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:37
omb написав: varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:40
varlo написав:
Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
Кому?
Крестьяне разбежались по деревням.
Местной алкашне оно не наду - мамки/бабки хрущей понаоставляли.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:48
lubopytnaya написав: Oktawa написав:ukrprom2014
Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020.
Ну, "будет действовать" - это громко сказано.
Такая карта превратиться в "Простир" и ею невозможно будет пользоваться в интернете.
Действовать она будет только в магазинах и банкоматах, т.к. там не требуется указывать срок действия карты.
Так у меня КДВ грн по май, она мне и нужна только в банкомате, а универсальная ещё не истекает.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:34
varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
Конкретизуйте
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:36
klug написав: varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
Конкретизуйте
На 2%
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