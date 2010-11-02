А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36
varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
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omb
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:37
omb написав: varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
varlo
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:40
varlo написав:
Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
Кому?
Крестьяне разбежались по деревням.
Местной алкашне оно не наду - мамки/бабки хрущей понаоставляли.
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:48
lubopytnaya написав: Oktawa написав: ukrprom2014
Уже узнала, в чате онлайн ответили, что карта со сроком действия по май 2020 будет действовать по август 2020.
Ну, "будет действовать" - это громко сказано.
Такая карта превратиться в "Простир" и ею невозможно будет пользоваться в интернете.
Действовать она будет только в магазинах и банкоматах, т.к. там не требуется указывать срок действия карты.
Так у меня КДВ грн по май, она мне и нужна только в банкомате, а универсальная ещё не истекает.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:34
varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
Конкретизуйте
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:36
klug написав: varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
Конкретизуйте
На 2%
varlo
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:58
По моїх інсайдах з 26.05 на 0.25% у всіх валютах.
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Повідомлень: 3348
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Подякував: 11 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:23
wolt450 написав:
По моїх інсайдах з 26.05 на 0.25% у всіх валютах.
так вже мінуснуло 0.25
http://prntscr.com/slvppt
ще нещодавно було 13
greenozon
Повідомлень: 8415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:05
greenozon написав: wolt450 написав:
По моїх інсайдах з 26.05 на 0.25% у всіх валютах.
так вже мінуснуло 0.25
http://prntscr.com/slvppt
ще нещодавно було 13
Минуле вже минуло. говорим про 26.05
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Повідомлень: 3348
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 315 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:12
varlo написав: omb написав: varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
как это вы так оперативно перейдете?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1204
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
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