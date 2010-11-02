а на ветке КРЖН не подскажут как мона быро убухать гроши в бетон?
Щас вааще куча вариантов -- краны стоят, миксеры сохнут, работяги бухают -- мона чото купить задешево
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:26
а на ветке КРЖН не подскажут как мона быро убухать гроши в бетон?
Щас вааще куча вариантов -- краны стоят, миксеры сохнут, работяги бухают -- мона чото купить задешево
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:58
так оренда каменем вниз
вже і 10% не виходить в рік на бетончегу!?
+50грн !
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