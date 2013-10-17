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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1618161916201621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:26

  omb написав:
  varlo написав:
  omb написав:на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год

Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
как это вы так оперативно перейдете?

а на ветке КРЖН не подскажут как мона быро убухать гроши в бетон? :mrgreen:
Щас вааще куча вариантов -- краны стоят, миксеры сохнут, работяги бухают -- мона чото купить задешево :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:58

  varlo написав:
  omb написав:
  varlo написав:С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год

Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.


так оренда каменем вниз
вже і 10% не виходить в рік на бетончегу!?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:28

Так ставки скинут на 0.25 или 2%?))
temjap4
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