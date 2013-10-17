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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:26
omb написав: varlo написав: omb написав:
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
как это вы так оперативно перейдете?
а на ветке КРЖН не подскажут как мона быро убухать гроши в бетон?
Щас вааще куча вариантов -- краны стоят, миксеры сохнут, работяги бухают -- мона чото купить задешево
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:58
varlo написав: omb написав: varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
на финансе новость, чтобы готовились к меньше 10% за год
Короче, доход на депозитах канет в лету. Переходим на недвижимость и сдачу в аренду.
так оренда каменем вниз
вже і 10% не виходить в рік на бетончегу!?
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greenozon
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:28
Так ставки скинут на 0.25 или 2%?))
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temjap4
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:01
temjap4 написав:
Так ставки скинут на 0.25 или 2%?))
Час покаже
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wolt450
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:18
wolt450 по-моему в конце весны-лето ставки всегда были не алё, надо ждать осени, как по мне
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omb
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:23
wolt450 написав: temjap4 написав:
Так ставки скинут на 0.25 или 2%?))
Час покаже
Когда покаже будет поздно)))
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temjap4
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Додано: Суб 23 тра, 2020 16:19
temjap4 написав: wolt450 написав: temjap4 написав:
Так ставки скинут на 0.25 или 2%?))
Час покаже
Когда покаже будет поздно)))
Дак застовбитися на 1000 і чекати. Або розганяти потім
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wolt450
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:58
wolt450
имхо-мороженного купить чем морозить штуку
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:34
wolt450 написав:
застовбитися
А поповнювати більше Фонда ніззя...Братки в клінчі з Приватом і в Судах застрягли.
І прокурорша генеральна Братків недолюблює.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:09
Квесторе_поверніться ну это ж не повод резать курицу, которая яйца несет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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