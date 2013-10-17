Не вздумайте пользоваться приложением А-банка для пополнения своих же карт в этом банке.
Это, б..дь, не приложение, а х..ня на постном масле. Хотел загасить кредитку А-банка. После ввода всех реквизитов и 3Д, деньги на карте доноре ушли в холд. Приложение зависло на 20-ть минут, потом высветило "Помилка". И усё.
Ну и поддержка, как всегда, "на высоте "
Вместо того, чтоб создать заявку в техотдел, начали рассказывать про межбанковские переводы и регламент в три рабочих дня. Пришлось им лекцию прочитать о разнице между СЭПом и п2п.
П.С. Тут на ветке кто-то писал, что в примерно такой же ситуации ему пришлось обращаться в НБУ. Не могу найти. Ткните ссылкой, если не сложно.