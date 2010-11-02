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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:30

Re: А-Банк

Не вздумайте пользоваться приложением А-банка для пополнения своих же карт в этом банке.
Это, б..дь, не приложение, а х..ня на постном масле. Хотел загасить кредитку А-банка. После ввода всех реквизитов и 3Д, деньги на карте доноре ушли в холд. Приложение зависло на 20-ть минут, потом высветило "Помилка". И усё.
Ну и поддержка, как всегда, "на высоте :( "
Вместо того, чтоб создать заявку в техотдел, начали рассказывать про межбанковские переводы и регламент в три рабочих дня. Пришлось им лекцию прочитать о разнице между СЭПом и п2п.

П.С. Тут на ветке кто-то писал, что в примерно такой же ситуации ему пришлось обращаться в НБУ. Не могу найти. Ткните ссылкой, если не сложно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:18

  Фантом написав:Не вздумайте пользоваться приложением А-банка для пополнения своих же карт в этом банке.
Это, б..дь, не приложение, а х..ня на постном масле. Хотел загасить кредитку А-банка. После ввода всех реквизитов и 3Д, деньги на карте доноре ушли в холд. Приложение зависло на 20-ть минут, потом высветило "Помилка". И усё.
Ну и поддержка, как всегда, "на высоте :( "
Вместо того, чтоб создать заявку в техотдел, начали рассказывать про межбанковские переводы и регламент в три рабочих дня. Пришлось им лекцию прочитать о разнице между СЭПом и п2п.

П.С. Тут на ветке кто-то писал, что в примерно такой же ситуации ему пришлось обращаться в НБУ. Не могу найти. Ткните ссылкой, если не сложно.


Семь бед - один ответ :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51

  Фантом написав:Не вздумайте пользоваться приложением А-банка для пополнения своих же карт в этом банке.
Это, б..дь, не приложение, а х..ня на постном масле. Хотел загасить кредитку А-банка. После ввода всех реквизитов и 3Д, деньги на карте доноре ушли в холд. Приложение зависло на 20-ть минут, потом высветило "Помилка". И усё.
Ну и поддержка, как всегда, "на высоте :( "
Вместо того, чтоб создать заявку в техотдел, начали рассказывать про межбанковские переводы и регламент в три рабочих дня. Пришлось им лекцию прочитать о разнице между СЭПом и п2п.

П.С. Тут на ветке кто-то писал, что в примерно такой же ситуации ему пришлось обращаться в НБУ. Не могу найти. Ткните ссылкой, если не сложно.

У меня были те же проблемы при пополнении Универсалки с Видсоточки Глобуса. Несколько неудачных попыток, все "Помилка", правда, в холд не бросало.
Я грешил на Глобус, но потом окончательно убедился, что это - глючное приложение А-банка.
Я бросал несколько попыток по 15-20к, если бы захолдило, я б уже отделение А-банка по кирпичикам разобрал...

Самое обидное, что первая попытка перед этим (на 10к) была удачной. Если бы с самого начала не пропускало, я б так не ломился в закрытую дверь.
По тропе через Моно все зашло за минуту.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:08

Искатель Вобщем через час после того как оставил заявку на ГЛ, деньги зачислили. Но пользоваться этим приложением я не рекомендую. Уж очень оно глючное.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:05

  Фантом написав:Искатель Но пользоваться этим приложением я не рекомендую. Уж очень оно глючное.


Глючні і веб-версія і мобільний додаток? Чи щось одне?
ricardo
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