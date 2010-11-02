Додано: Нед 24 тра, 2020 12:08

Искатель Вобщем через час после того как оставил заявку на ГЛ, деньги зачислили. Но пользоваться этим приложением я не рекомендую. Уж очень оно глючное.

Кто не пьёт, тот не рискует.