Не вздумайте пользоваться приложением А-банка для пополнения своих же карт в этом банке. Это, б..дь, не приложение, а х..ня на постном масле. Хотел загасить кредитку А-банка. После ввода всех реквизитов и 3Д, деньги на карте доноре ушли в холд. Приложение зависло на 20-ть минут, потом высветило "Помилка". И усё. Ну и поддержка, как всегда, "на высоте " Вместо того, чтоб создать заявку в техотдел, начали рассказывать про межбанковские переводы и регламент в три рабочих дня. Пришлось им лекцию прочитать о разнице между СЭПом и п2п.
П.С. Тут на ветке кто-то писал, что в примерно такой же ситуации ему пришлось обращаться в НБУ. Не могу найти. Ткните ссылкой, если не сложно.
Фантом написав:Не вздумайте пользоваться приложением А-банка для пополнения своих же карт в этом банке. Это, б..дь, не приложение, а х..ня на постном масле. Хотел загасить кредитку А-банка. После ввода всех реквизитов и 3Д, деньги на карте доноре ушли в холд. Приложение зависло на 20-ть минут, потом высветило "Помилка". И усё. Ну и поддержка, как всегда, "на высоте " Вместо того, чтоб создать заявку в техотдел, начали рассказывать про межбанковские переводы и регламент в три рабочих дня. Пришлось им лекцию прочитать о разнице между СЭПом и п2п.
П.С. Тут на ветке кто-то писал, что в примерно такой же ситуации ему пришлось обращаться в НБУ. Не могу найти. Ткните ссылкой, если не сложно.
Фантом написав:Не вздумайте пользоваться приложением А-банка для пополнения своих же карт в этом банке. Это, б..дь, не приложение, а х..ня на постном масле. Хотел загасить кредитку А-банка. После ввода всех реквизитов и 3Д, деньги на карте доноре ушли в холд. Приложение зависло на 20-ть минут, потом высветило "Помилка". И усё. Ну и поддержка, как всегда, "на высоте " Вместо того, чтоб создать заявку в техотдел, начали рассказывать про межбанковские переводы и регламент в три рабочих дня. Пришлось им лекцию прочитать о разнице между СЭПом и п2п.
П.С. Тут на ветке кто-то писал, что в примерно такой же ситуации ему пришлось обращаться в НБУ. Не могу найти. Ткните ссылкой, если не сложно.
У меня были те же проблемы при пополнении Универсалки с Видсоточки Глобуса. Несколько неудачных попыток, все "Помилка", правда, в холд не бросало. Я грешил на Глобус, но потом окончательно убедился, что это - глючное приложение А-банка. Я бросал несколько попыток по 15-20к, если бы захолдило, я б уже отделение А-банка по кирпичикам разобрал...
Самое обидное, что первая попытка перед этим (на 10к) была удачной. Если бы с самого начала не пропускало, я б так не ломился в закрытую дверь. По тропе через Моно все зашло за минуту.
веб-версія АБанку - це дуже стара версія П24, яку вони дуже обережно допилюють подивіться як там зроблений депозитний модуль як матрьошка - тобто є і старий інтерфейс П24 (не працює!) і всередині - новий скрудж модуль АБ