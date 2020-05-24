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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1620162116221623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:29

Re: А-Банк

Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Hack-Stock
 
Повідомлень: 524
З нами з: 26.09.17
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  #<1 ... 1620162116221623
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