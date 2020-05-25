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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:29
Re: А-Банк
Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:28
Re: А-Банк
Є питання...АЛЛА чітко відпрацювала по горіхах на Амазонці?!
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:12
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:28
Хмари згущуються...нововиявлені обставини по повязаності Бєні і Братків
Ну і Бєню громлять по багатьох фронтах.
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