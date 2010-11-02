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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1620162116221623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:29

Re: А-Банк

Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Hack-Stock
 
Повідомлень: 525
З нами з: 26.09.17
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Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:28

Re: А-Банк

Hack-Stock написав:Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Є питання...АЛЛА чітко відпрацювала по горіхах на Амазонці?!
t-step
 
Повідомлень: 625
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:12

  t-step написав:
Hack-Stock написав:Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Є питання...АЛЛА чітко відпрацювала по горіхах на Амазонці?!

да
Hack-Stock
 
Повідомлень: 525
З нами з: 26.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:28

Хмари згущуються...нововиявлені обставини по повязаності Бєні і Братків
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Повідомлень: 33568
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:38

  varlo написав:
  klug написав:
  varlo написав:С 26.05 ставки падают сильно.

Конкретизуйте

На 2%


0.25% скинули
temjap4
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Повідомлень: 44
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:00

  temjap4 написав:
  varlo написав:На 2%


0.25% скинули

Скоро суммарных комиссий по банкам будет больше нежели тех %.
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ruvex
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Повідомлень: 9639
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Подякував: 711 раз.
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