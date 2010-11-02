А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:29
Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Hack-Stock
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:28
Hack-Stock написав:Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Є питання...АЛЛА чітко відпрацювала по горіхах на Амазонці?!
t-step
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:12
t-step написав: Hack-Stock написав:Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Є питання...АЛЛА чітко відпрацювала по горіхах на Амазонці?!
да
Hack-Stock
Повідомлень: 525
З нами з: 26.09.17
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:28
Хмари згущуються...нововиявлені обставини по повязаності Бєні і Братків
http://finbalance.com.ua/news/privatbank-surkis-viznav-shcho-povyazaniy-z-kolomoyskim
Ну і Бєню громлять по багатьох фронтах.
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Квесторе_поверніться
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Подякували: 1678 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:38
varlo написав: klug написав: varlo написав:
С 26.05 ставки падают сильно.
Конкретизуйте
На 2%
0.25% скинули
temjap4
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Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:00
temjap4 написав: varlo написав:
На 2%
0.25% скинули
Скоро суммарных комиссий по банкам будет больше нежели тех %.
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ruvex
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